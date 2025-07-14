Foreign Policy: Трамп против БРИКС 14.07.2025, 12:41

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Что ждет блок в новой геополитической реальности?

Коалиция стран с развивающейся экономикой БРИКС — в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — оказалась в центре внимания президента США Дональда Трампа, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

На прошлой неделе он пригрозил ввести дополнительные 10% пошлины на любую страну, которая "присоединится к антииамериканской политике БРИКС".

Саммит БРИКС, прошедший 6–7 июля в Бразилии, сопровождался попытками хозяев встречи сместить акценты на менее конфликтные темы — климат и устойчивое развитие. Однако это не спасло участников от критики со стороны Вашингтона. Расширение блока, ранее состоявшего из пяти стран, вызвало обеспокоенность в США, где БРИКС все чаще рассматривают как растущий противовес западной системе.

По мнению политолога Оливера Штюнкеля, несмотря на попытки консолидации, сам факт присутствия Трампа на мировой арене и вызванная им неопределенность может даже играть на руку США, ослабляя внутреннюю согласованность БРИКС.

Эксперт Саранг Шидоре отмечает, что хотя реальные успехи блока пока незначительны, потенциал влияния на формирование новой международной архитектуры у него есть.

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