Швейцария создает открытую ИИ-модель

Швейцария создает открытую ИИ-модель2
- 14.07.2025, 14:22
Станет ли она образцом для всего мира?
В эпоху глобальной технологической гонки Швейцария предлагает альтернативу: национальную инициативу по разработке открытой, этичной и социальной модели искусственного интеллекта, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).
В июле 2025 года Федеральная политехническая школа Цюриха и Федеральная политехническая школа Лозанны объявили о создании масштабной языковой модели, полностью обученной на государственном суперкомпьютере «Альпы». Модель будет с открытым исходным кодом и поддерживает более 1000 языков и диалектов — редкий пример действительно инклюзивного подхода.
Эта разработка стала результатом работы Национального института искусственного интеллекта Швейцарии, созданного в 2024 году. В отличие от универсальных моделей, конкурирующих с зарубежными коммерческими продуктами, швейцарская модель ориентирована на конкретные области: науку, образование, здравоохранение, климат и робототехнику.
Основа инициативы — подход «Общественно полезный ИИ», который включает четыре принципа:
Адаптированность: модель создается для решения конкретных задач, а не для массового использования;
Этичное обучение: используются прозрачные методы и государственные вычислительные ресурсы;
Проверка: модель оценивается не только по техническим параметрам, но и по социальному воздействию;
Целевое применение: приоритет отдается практическим проблемам — от медицины до климатических исследований;
В отличие от других стран, Швейцария отказывается от жесткого регулирования и делает ставку на точечные корректировки законодательства и внедрение международных рекомендаций. Это может стать компромиссом между развитием и ответственностью;
Швейцарский путь показывает: устойчивое технологическое лидерство строится не на размере модели, а на ее социальной ценности.