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Швейцария создает открытую ИИ-модель

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  • 14.07.2025, 14:22
Швейцария создает открытую ИИ-модель

Станет ли она образцом для всего мира?

В эпоху глобальной технологической гонки Швейцария предлагает альтернативу: национальную инициативу по разработке открытой, этичной и социальной модели искусственного интеллекта, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

В июле 2025 года Федеральная политехническая школа Цюриха и Федеральная политехническая школа Лозанны объявили о создании масштабной языковой модели, полностью обученной на государственном суперкомпьютере «Альпы». Модель будет с открытым исходным кодом и поддерживает более 1000 языков и диалектов — редкий пример действительно инклюзивного подхода.

Эта разработка стала результатом работы Национального института искусственного интеллекта Швейцарии, созданного в 2024 году. В отличие от универсальных моделей, конкурирующих с зарубежными коммерческими продуктами, швейцарская модель ориентирована на конкретные области: науку, образование, здравоохранение, климат и робототехнику.

Основа инициативы — подход «Общественно полезный ИИ», который включает четыре принципа:

Адаптированность: модель создается для решения конкретных задач, а не для массового использования;

Этичное обучение: используются прозрачные методы и государственные вычислительные ресурсы;

Проверка: модель оценивается не только по техническим параметрам, но и по социальному воздействию;

Целевое применение: приоритет отдается практическим проблемам — от медицины до климатических исследований;

В отличие от других стран, Швейцария отказывается от жесткого регулирования и делает ставку на точечные корректировки законодательства и внедрение международных рекомендаций. Это может стать компромиссом между развитием и ответственностью;

Швейцарский путь показывает: устойчивое технологическое лидерство строится не на размере модели, а на ее социальной ценности.

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