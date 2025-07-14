В оккупированных РФ регионах Украины возник острый дефицит воды 3 14.07.2025, 14:27

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иллюстративное фото

Водохранилища высохли, водоводы разрушены, а тарифы только растут.

На захваченных российской армией территориях Донецкой области усугубился дефицит воды, пишет The Moscow Times. В центр города вода подается раз в три дня на 8 часов. В селах дела обстоят еще хуже. Например, в Пелагеевке, Стройуправлении, Красной звезде, Зеленом гае воду включают раз в шесть дней на 1,5-3 часа. А в поселках шахт «7-БИС» и «Объединенная» — раз в девять дней на 2 часа.

Местные жители жалуются, что даже с учетом графика вода поступает не всегда, а также не доходит до тех, кто живет выше первого этажа, из-за нехватки давления. «Стаханова 20, 3-этаж, последний раз 6 июня была вода», — пишет один из пользователей группы «Подслушано в Торезе» в соцсети «ВКонтакте». «Многие жители, особенно высотных домов, не один и не два месяца не получают эту живительную влагу… Все это подогревается и тем, что 1 июля выросли тарифы на воду. Тарифы выросли, а воды как не было, так и нет», — добавляет другой пользователь. Обеспечивающее предприятие отчиталось, что за сутки 13 июля в Торез поступило 10,2 тыс. кубометров воды.

На ситуацию обратили внимание z-блогеры. Они отмечают, что СМИ замалчивают проблему. «Донбасс задыхается без воды. Непонятно, почему об этом так мало пишут и говорят. Непонятно, почему нет режима ЧС. В федеральных СМИ вообще молчок», — пишет Сергей Колясников. Несмотря на то, что линия фронта сдвигается на запад, легче с водой в Донбассе не становится, подтверждает близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь». «Летний сезон и жара вновь обостряют хроническую проблему Донецка последних лет — нехватку воды и перебои с канализацией. Обстрелы и разрушение инфраструктуры стали для жителей суровой реальностью», — констатирует он.

Водоснабжение Донецкой области было нарушено после вторжения России в Украину. По данным «Воды Донбасса», нехватка ресурса наблюдается более чем в 10 городах региона — помимо Тореза, в их числе Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Горловка, Енакиево, Дебальцево, Кировское, Ждановка, Шахтерск, Снежное.

Ранее вода сюда поступала через канал «Северский Донец — Донбасс», который начинался в Харьковской области и заканчивался возле Ясиноватой, а дальше разветвлялся водоводами. Финальный участок шел мимо Бахмута на Часов Яр и огибал Горловку. Инфраструктура канала была полностью разрушена из-за боев, и чтобы приступить к ее восстановлению, нужно захватить Славянск, говорил глава «ДНР» Денис Пушилин. Он уточнял, что, помимо самого гидротехнического сооружения, предстоит восстановить шесть разрушенных водоподъемных насосных станций.

В феврале 2022 года из-за российских обстрелов в направлении Торецка были уничтожены опоры высоковольтных ЛЭП под поселком Шумы, в результате электроснабжение насосных станций остановилось. С тех пор вода не подается ни в оккупированные Горловку и Донецк, ни в украинский Торецк, отмечало «Радио Свобода». Также больше не работает Донецкая фильтровальная станция в районе Авдеевки, которая до штурма города располагалась на нейтральной полосе между позициями сторон.

Чтобы исправить ситуацию, российские власти решили провести водовод из реки Дон. Он был запущен в эксплуатацию в мае 2023 года. Однако его максимальная мощность составляет 3,5 кубометра в секунду или 288 тысяч кубометров в сутки. Для сравнения «Северский Донец — Донбасс» перекачивал 43 кубометра в секунду или почти 4 млн кубометров в сутки. Один из бывших руководителей «Воды Донбасса» называл новый водовод «чайной ложкой в большой тарелке борща».

Сегодня также практически полностью исчерпаны ресурсы основных питьевых водохранилищ — по сути, единственных источников водоснабжения городов «ДНР» с 2022 года. Фотографии пересыхающих водоемов можно найти в соцсетях. Например, критически обмелело Волынцевское водохранилище на реке Булавин в Енакиево, и теперь ведутся работы по запитыванию соседнего Дебальцево от Чернухинского водохранилища, расположенного в «ЛНР». Мелеет и Грабовское водохранилище на Миусе, которое запитывает районы Тореза и Снежного. Ситуацию усугубляют коммунальные аварии — на пике их происходит до 2000 в неделю, сообщало Донецкое агентство новостей.

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