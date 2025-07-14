Борису Акунину в России заочно запросили 18 лет колонии 1 14.07.2025, 15:36

Борис Акунин

Его обвиняют в «оправдании терроризма».

Писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили), который известен многим читателям по серии детективных романов о приключениях Эраста Фандорина, попросили в России заочно приговорить к 18 годам колонии, сообщила «Медиазона».

Прокурор попросил признать Акунина виновным в «оправдании терроризма», в нарушении законодательства об «иноагентах» и назначить ему 18 лет лишения свободы. Прокуратура потребовала, чтобы писатель первые 4 года отбывал наказание в тюрьме, а по освобождении 5 лет не имел права выкладывать материалы в интернет.

Акунину вменили не менее 33 постов в телеграм-канале без плашки «иноагента». По «террористической» статье писателя обвинили после розыгрыша, устроенного прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом. Они позвонили Акунину под видом Владимира Зеленского, писатель в разговоре сказал, что с радостью помог бы Украине, ведущей «патриотическую войну», и прокомментировал фразой «А как иначе?» теракт на Крымском мосту и атаки на российские города с помощью беспилотников.

Сам Акунин заявил в своих соцсетях, что не участвует в процессе:

«Я их суд не признаю. Никакого адвоката представлять меня на их так называемом суде я не уполномочивал и вообще никак в этом балагане не участвую».

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