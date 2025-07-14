Лукашенко запустил печатный станок 6 14.07.2025, 16:38

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В Беларуси пятый месяц подряд растет количество наличных в обороте.

Количество наличных в обороте в стране растет пятый месяц подряд, сообщает Officelife.

Так, на 1 марта их было 11,9 млрд рублей, на 1 апреля — 12,07 млрд, на 1 мая — 12,37 млрд, а на 1 июня — 12,74 млрд.

Заметно увеличился и объем широкой денежной массы — с 90,96 млрд до 94,3 млрд рублей, что также стало максимальным показателем.

Что касается объема валютных вкладов, то на 1 июля он достиг $11 635,3 млн. При этом показатель растет с начала года. Так, на 1 января его оценивали в $9,9 млрд, на 1 февраля — в $10,05 млрд, на 1 марта — в $10,58 млрд, на 1 апреля — в $10,86 млрд, на 1 мая — в $11,04 млрд, на 1 июня — в $11,22 млрд.

При этом депозиты физлиц на 1 июля составили $4,912 млрд, что на $10,1 млн больше, чем на 1 июня. Вклады юрлиц за месяц выросли на $402 млн — c $6,18 млрд до $6,72 млрд.

В июле годовой прирост средней величины срочных рублевых депозитов физических лиц составил 38,4%, юридических лиц — 40,6%.

По данным Нацбанка, доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе в июле возросла до 62,3% против 56,4% годом ранее.

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