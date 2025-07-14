На границе с Беларусью польский солдат применил оружие против мигранта 14.07.2025, 18:01

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Афганец повел себя агрессивно и напал на военнослужащего.

На польско-беларусской границе в районе деревни Михалово (Подляское воеводство) произошел инцидент с применением оружия — польский солдат открыл огонь резиновыми пулями по мигранту из Афганистана. Теперь прокуратура проверяет, не превысил ли он свои полномочия, пишет RMF24.

Событие произошло 10 июля. Трое мигрантов пытались пересечь границу через реку со стороны Беларуси. Двое из них отступили, заметив патруль, но третий пошел дальше. По словам военных, афганец повел себя агрессивно и напал на солдата. В ответ военнослужащий применил гладкоствольное оружие с резиновыми пулями и ударил мигранта прикладом. Нападавший получил травму головы и был госпитализирован, а затем переведен в центр для иностранцев.

Тем временем прокуратура начала расследование по статье 231 УК Польши (Превышение полномочий должностным лицом). Параллельно военная жандармерия ведет отдельное дело о нападении на солдата.

Пострадавший военнослужащий сейчас не может выполнять обязанности по состоянию здоровья — у него сильная гематома на глазу, которая мешает зрению. Представитель армейской группировки отметил, что солдат «действовал всеми возможными способами, чтобы защитить себя».

Ситуацию прокомментировал и вице-премьер, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Он выразил поддержку военным, подчеркнув, что те ежедневно рискуют жизнью, защищая границу от агрессивных и опасных попыток нелегального проникновения.

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