Женские голоса в рекламе автомобилей оказываются привлекательнее мужских 3 14.07.2025, 18:22

Известная актриса Люси Лью уже рекламирует Mercedes-Benz.

Реклама автомобилей с женским голосом вызывает больший интерес у покупателей, чем с мужским. К такому выводу пришли сразу несколько аналитических агентств, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org). Согласно исследованиям, женская озвучка повышает запоминаемость бренда, вовлеченность и улучшает восприятие рекламы, особенно среди аудитории до 35 лет.

Так, в тестировании 20 автомобильных рекламных роликов у мужчин-покупателей наибольший отклик вызвали именно те, где звучал женский голос или главной героиней была женщина. Эксперты отмечают, что женская озвучка делает продукт более «дружелюбным» и доступным.

Эти тенденции уже находят отражение в практике крупных автопроизводителей. Mercedes-Benz, более 15 лет использовавший голос актера Джона Хэма, объявил о переходе на женский голос в рекламе в США. Новый голос бренда — актриса и режиссер Люси Лью.

«Мы провели анонимное прослушивание более 200 голосов. Женский голос дал нам новую перспективу, свежесть и эмоциональное восприятие. Это способ выделиться на фоне конкурентов», — рассказала Newsweek директор по маркетингу Mercedes-Benz USA Мелоди Ли.

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