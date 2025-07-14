Россиянам предложили отдых в Северной Корее по цене Турции 1 14.07.2025, 18:35

1,652

Фото: AP

Добраться до курорта Вонсан-Кальма можно только с множеством пересадок.

Российские граждане получили возможность отдохнуть на недавно открывшемся северокорейском курорте Вонсан-Кальма. Стоимость семидневного тура, который предлагает туроператор КНДР «Восток-Интур», составляет 1400 долларов США и 35 000 российских рублей на человека. По курсу на 14 июля (77,89 рубля за доллар), общая сумма выходит около 144 000 рублей. Для сравнения: путевка аналогичной продолжительности в пятизвездочный отель на первой линии в Турции, по данным сервиса Travelata, обойдется примерно в 150 000 российских рублей на двоих.

Новый пляжный курорт на восточном побережье КНДР недавно посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе визита он выразил надежду, что Вонсан-Кальма «будет радовать не только местных жителей, но и россиян». Его поездка совпала с прибытием первой группы российских туристов, однако, по данным «Коммерсанта», на курорте людей почти не было.

Как пояснила «Российской газете» генеральный директор «Восток-Интур» Инна Мухина, добраться до Вонсана можно из любого города России, но только с пересадками — сначала перелет до Владивостока, затем рейс до Пхеньяна и, наконец, до Вонсана. Эти перелеты осуществляются трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Кроме того, с 17 июня открыто прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном. Также, по словам Сергея Лаврова, в ближайшее время между Владивостоком и Вонсаном начнет курсировать пассажирский паром.

«Поскольку КНДР — страна закрытая, на пляжах, кроме российских и корейских туристов, больше никого не было», — рассказала Мухина, описывая впечатления первых отдыхающих.

Курорт Вонсан строился с шестилетним опозданием от изначального графика. Согласно данным Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA), он рассчитан на прием до 20 000 гостей. Комплекс занимает около четырех километров побережья и включает в себя гостиницы, рестораны, торговые центры и аквапарк. Несмотря на то, что Вонсан находится в непосредственной близости к ракетному полигону, где ранее проводились испытания вооружений, место его расположения считается престижным.

Несмотря на официальное открытие курорта 26 июня, его инфраструктура остается во многом незавершенной. Согласно анализу NK News, основанному на новой официальной карте Вонсан-Кальмы, из 17 заявленных отелей полностью функционируют только шесть. Остальные здания, судя по отсутствию названий, навигации и вывесок, скорее всего, еще не введены в эксплуатацию. Карта была опубликована государственным издательством иностранных языков КНДР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com