Курс биткоина побил очередной исторический рекорд 1 14.07.2025, 20:48

Криптовалюта сегодня превысила уровень $123 тыс.

Курс биткоина побил очередной исторический рекорд, превысив сегодня уровень $123 тыс. Даже с учетом коррекции во второй половине дня до значений $121,3 тыс. его стоимость остается выше показателей предшествующих дней.

Ведущая криптовалюта занимает все более значимое место как в портфелях институциональных инвесторов, так и отдельных компаний. К тому же участники рынка ожидают в ближайшее время смягчения политики ФРС, что подталкивает к росту спроса на рисковые активы.

Несмотря на ожидания достижения новых максимумов в ближайшие дни, эксперты не исключают существенной корректировки, которая может вернуть цену биткоина до $105–115 тыс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com