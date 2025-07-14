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Курс биткоина побил очередной исторический рекорд

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  • 14.07.2025, 20:48
Курс биткоина побил очередной исторический рекорд

Криптовалюта сегодня превысила уровень $123 тыс.

Курс биткоина побил очередной исторический рекорд, превысив сегодня уровень $123 тыс. Даже с учетом коррекции во второй половине дня до значений $121,3 тыс. его стоимость остается выше показателей предшествующих дней.

Ведущая криптовалюта занимает все более значимое место как в портфелях институциональных инвесторов, так и отдельных компаний. К тому же участники рынка ожидают в ближайшее время смягчения политики ФРС, что подталкивает к росту спроса на рисковые активы.

Несмотря на ожидания достижения новых максимумов в ближайшие дни, эксперты не исключают существенной корректировки, которая может вернуть цену биткоина до $105–115 тыс.

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