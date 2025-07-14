Американский кот стал соавтором научного открытия
- 14.07.2025, 22:02
Животное помогло открыть новый вирус.
Во Флориде домашний кот по кличке Пеппер вновь помог в научном открытии — на этот раз, принеся хозяину землеройку из заповедника Эверглейдс. Как сообщает ScienceAlert, животное оказалось носителем ранее неизвестного науке вируса.
Хозяин Пеппера — вирусолог Джон Ледники из Университета Флориды — провел анализ и обнаружил новый штамм ортореовируса. Эти вирусы долгое время считались неопасными, но в последнее десятилетие ученые начали связывать их с респираторными, кишечными и даже неврологическими инфекциями.
Это уже вторая подобная находка благодаря Пепперу. В прошлом году кот принес хозяину мышь, в организме которой был обнаружен вирус jeilongvirus — впервые зафиксированный на территории США. Этот вирус способен заражать клетки приматов, что вызвало беспокойство о его потенциальной передаче человеку.
Новый вирус, как и предыдущий, был секвенирован, и его геном опубликован в журнале Microbiology Resource Announcements.