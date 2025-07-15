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Дроны поразили стратегический завод в Липецкой области РФ

  • 15.07.2025, 7:53
Дроны поразили стратегический завод в Липецкой области РФ
Коллаж: Charter97.org

Над «Энергией» поднимается дым.

В российском Ельце в Липецкой области после атаки беспилотников вздымается дым над стратегическим объектом. По предварительным данным, речь идет о заводе «Энергия».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Ночью в регионе был объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА». Об этом сообщал местный губернатор Игорь Артамонов.

Также звуки взрывов были слышны в Воронежскоой и Ростовской областях.

«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», - отрапортовал губернатор Воронежской области.

В Ростовской области власти сообщили, что пострадавших и разрушений якобы пока нет. В российском Минобороны заявили, будто сбиты 55 дронов за ночь.

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