Дроны поразили стратегический завод в Липецкой области РФ 15.07.2025, 7:53

Коллаж: Charter97.org

Над «Энергией» поднимается дым.

В российском Ельце в Липецкой области после атаки беспилотников вздымается дым над стратегическим объектом. По предварительным данным, речь идет о заводе «Энергия».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Ночью в регионе был объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА». Об этом сообщал местный губернатор Игорь Артамонов.

Также звуки взрывов были слышны в Воронежскоой и Ростовской областях.

«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», - отрапортовал губернатор Воронежской области.

В Ростовской области власти сообщили, что пострадавших и разрушений якобы пока нет. В российском Минобороны заявили, будто сбиты 55 дронов за ночь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com