Дроны поразили стратегический завод в Липецкой области РФ
- 15.07.2025, 7:53
Над «Энергией» поднимается дым.
В российском Ельце в Липецкой области после атаки беспилотников вздымается дым над стратегическим объектом. По предварительным данным, речь идет о заводе «Энергия».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.
Ночью в регионе был объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА». Об этом сообщал местный губернатор Игорь Артамонов.
Также звуки взрывов были слышны в Воронежскоой и Ростовской областях.
«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», - отрапортовал губернатор Воронежской области.
В Ростовской области власти сообщили, что пострадавших и разрушений якобы пока нет. В российском Минобороны заявили, будто сбиты 55 дронов за ночь.