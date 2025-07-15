Беспилотники атаковали центр Воронежа 1 15.07.2025, 10:49

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Жители города сообщили о крупном пожаре.

В ночь на 15 июля беспилотники массированно атаковали Воронеж, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его данным, в результате падения обломков ранения получили 15 человек в Центральном и Коминтерновском районах города.

По данным Mash, один из дронов врезался в жилой пятиэтажный дом на улице Плеханова, расположенный недалеко от здания правительства области. Обломки беспилотника повредили находящийся рядом детский сад, а также торговый центр «Галерея Чижова». Также обломки дронов посекли фасады домов в Политехническом переулке.

Жители Воронежа также сообщали о крупном пожаре в городе после атаки дронов, но что именно горело, пока неизвестно.

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