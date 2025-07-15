закрыть
15 июля 2025, вторник, 11:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беспилотники атаковали центр Воронежа

1
  • 15.07.2025, 10:49
  • 1,750
Беспилотники атаковали центр Воронежа

Жители города сообщили о крупном пожаре.

В ночь на 15 июля беспилотники массированно атаковали Воронеж, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его данным, в результате падения обломков ранения получили 15 человек в Центральном и Коминтерновском районах города.

По данным Mash, один из дронов врезался в жилой пятиэтажный дом на улице Плеханова, расположенный недалеко от здания правительства области. Обломки беспилотника повредили находящийся рядом детский сад, а также торговый центр «Галерея Чижова». Также обломки дронов посекли фасады домов в Политехническом переулке.

Жители Воронежа также сообщали о крупном пожаре в городе после атаки дронов, но что именно горело, пока неизвестно.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственный шанс для Запада
Единственный шанс для Запада Денис Прокопенко
Путину пришлось оправдываться
Путину пришлось оправдываться Аркадий Дубнов
Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц