Российский дрон сбили возле Пинска

Российский дрон сбили возле Пинска3
- 15.07.2025, 11:24
- 1,562
Он летел в сторону Польши.
Появились новые сведения о российском дроне, который был сбит в воздушном пространстве нашей страны.
Российский дрон пролетел почти 500 км вдоль белорусско-украинской границы — мимо Гомеля, Мозыря, Пинска. Когда ему оставалось чуть более 100 км до Польши, белорусские военные сбили его с вертолета Ми-24.
Происшествие случилось 12 июля. А сегодня украинские мониторинговые группы отследили маршрут беспилотника.
Он вошел в белорусское воздушное пространство под Гомелем и направился в сторону Житомира. Но дальше сбился с курса и вместо юга улетел на Запад.
Белорусы подняли в воздух вертолет Ми-24, который догнал и сбил дрон уже за Пинском.