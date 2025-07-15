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Российский дрон сбили возле Пинска

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  • 15.07.2025, 11:24
  • 1,562
Российский дрон сбили возле Пинска

Он летел в сторону Польши.

Появились новые сведения о российском дроне, который был сбит в воздушном пространстве нашей страны.

Российский дрон пролетел почти 500 км вдоль белорусско-украинской границы — мимо Гомеля, Мозыря, Пинска. Когда ему оставалось чуть более 100 км до Польши, белорусские военные сбили его с вертолета Ми-24.

Происшествие случилось 12 июля. А сегодня украинские мониторинговые группы отследили маршрут беспилотника.

Он вошел в белорусское воздушное пространство под Гомелем и направился в сторону Житомира. Но дальше сбился с курса и вместо юга улетел на Запад.

Белорусы подняли в воздух вертолет Ми-24, который догнал и сбил дрон уже за Пинском.

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