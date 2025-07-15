В Кремле признали серьезность ультиматума Трампа 7 15.07.2025, 13:30

5,382

Реакцию Москвы озвучил Песков.

В России прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести жесткие санкции против Москвы, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский ТАСC.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков признал серьезность заявлений американского лидера, однако отметил, что официальная позиция Кремля будет озвучена позже.

«Заявление президента США - весьма серьезное. Что-то в нем адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. И если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Я не хотел бы забегать вперед, поэтому давайте дождемся решения Путина, будет ли он комментировать это сам», - сообщил Песков.

В то же время в Кремле раскритиковали реакцию Киева на инициативу со стороны Трампа. Песков заявляет, что «украинские власти воспринимают эту ситуацию не как шанс для мира».

Пресс-секретарь Путина также сообщил, что Москва якобы ждет предложений Киева о проведении третьего раунда мирных переговоров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com