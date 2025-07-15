В России рухнула еще одна отрасль экономики

В России рухнула еще одна отрасль экономики1
- 15.07.2025, 14:51
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Грядут массовое увольнения.
Еще один сектор российской экономики рушится под грузом санкций, падения спроса и крепкого рубля. Лесопромышленники России, миллиардной отрасли, открыто заявляют о риске остановки предприятий и массовых увольнений.
Ассоциация ведущих компаний целлюлозно-бумажной промышленности направила срочное письмо министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, предупредив о возможности полного паралича производства, пишет российский «Коммерсант».
Люди теряют работу, грядут массовые увольнения. В документе говорится, что отрасль переживает один из самых тяжелых периодов за все время наблюдений.
Только за прошлый год заготовка леса в России упала на 13% относительно довоенного 2021-го, производство пиломатериалов сократилось на 11%, а выпуск фанеры рухнул на четверть.
Евросоюз ушел, Китай не спасает После ухода европейского рынка первые удары пришлись по компаниям механической переработки древесины.
Segezha Group и УЛК еще в 2023-2024 годах начали массово реструктурировать долги и сворачивать производство.
Теперь кризис добрался и до экспортеров целлюлозы. С начала 2025 года рубль укрепился к доллару на 22%, резко подорожала логистика и вырос налог на прибыль. В таких условиях многие предприятия становятся убыточными.
Даже Китай, на который российские власти возлагали надежды, не компенсирует потери: в стране сохраняется стагнация в строительстве, а торговая война с США сковывает деловую активность.
Внутренний спрос в России тоже падает, что делает ситуацию практически безвыходной.
Нет сбыта - нет прибыли
«Сбыта на такую продукцию, как пеллеты, балансы и щепа, нет. На пиломатериалы цены постоянно снижаются», - признает гендиректор УЛК Владимир Буторин.
В Segezha Group заявляют, что одновременно столкнулись с падением цен, дефицитом заказов и ростом тарифов.
«Сложности с экспортом, проблемы в строительной отрасли, снижение спроса и рост издержек», - перечисляют в компании.
Признаки глубокого обвала
Экономисты констатируют, что лесопромышленный комплекс рискует повторить судьбу российского автопрома и авиации, где производство остановилось или ушло в стагнацию.
«Крепкий рубль убивает экспорт и делает российские товары неконкурентными. При этом дешевый импорт заполняет внутренний рынок. Без протекционистских мер предприятия будут закрываться одно за другим», - говорит глава Центра системных решений Денис Кондратьев.