Reuters: Экономика Китая замедляется
- 15.07.2025, 14:56
Есть признаки ослабления внутреннего спроса.
Экономика Китая продемонстрировала замедление во втором квартале 2025 года, хотя и превзошла ожидания аналитиков. ВВП вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Cнижение по сравнению с 5,4% в первом квартале и признаки ослабления внутреннего спроса усиливают давление на власти страны.
Экономисты предупреждают, что во второй половине года рост может замедлиться из-за сокращения экспорта, сохраняющейся дефляции и низкой уверенности потребителей. Например, жители технологического центра Шэньчжэнь сообщают о снижении зарплат и отказе от крупных покупок, включая жилье.
Несмотря на устойчивый рост промышленного производства (6,8% в июне), розничные продажи замедлились до 4,8%, минимального уровня с начала года. Инвестиции в основной капитал за первое полугодие увеличились всего на 2,8%, ниже прогнозов.
Особое беспокойство вызывает ситуация в недвижимости: инвестиции в сектор снизились, а цены на новое жилье в июне упали самыми быстрыми темпами за восемь месяцев. Власти обещают ускорить обновление городских районов и перейти к новой модели девелопмента.
Аналитики полагают, что без дополнительного бюджетного стимулирования рост в третьем квартале окажется под угрозой. Прогнозы на 2025 год указывают на замедление до 4,6%, что ниже официальной цели в 5%. На фоне сохраняющейся торговой напряженности с США и дефляционных рисков, Пекин стоит перед необходимостью масштабных и адресных мер поддержки экономики.