Business Insider: Под Осиповичами кипит стройка на объектах, которые, вероятно, готовят под ядерное оружие РФ 15.07.2025, 21:02

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Есть свежие снимки.

Россия активно модернизирует и расширяет свои ядерные объекты. Новые спутниковые снимки, полученные Business Insider от американской спутниковой компании Planet Labs, показывают масштабные строительные работы на нескольких стратегически важных базах — в том числе под Осиповичами и в самих Осиповичах в Беларуси.

Business Insider получил новые спутниковые снимки, демонстрирующие масштабное строительство на российских ядерных объектах. Четыре из них находятся в Европе (Калининградская область, военно-морская база Гаджиево рядом с Норвегией и Финляндией, архипелаг Новая Земля между Баренцевым и Карским морями, Осиповичский район Беларуси), а один — на Дальнем Востоке, рядом с Аляской.

Аналитики отмечают возведение новых зданий, усиление охраны, строительство дорог и платформ, что указывает на обновление инфраструктуры, связанной с ядерным арсеналом.

Одна из ключевых точек — объект под Осиповичами, где расположена 1405-я база боеприпасов. Снимки показывают, как за последние годы там появились новые защищенные объекты, окруженные тройными заборами, с антеннами связи и укрытым въездом.

1405-й артиллерийская база боеприпасов (военная часть № 42707) под Осиповичами.

По мнению экспертов, именно здесь готовятся хранилища для тактического ядерного оружия — скорее всего, оно будет доставляться по железной дороге, а не по воздуху, утверждает директор проекта ядерной информации Федерации американских учёных Ханс Кристенсен. В северо-восточной части базы также заметен специальный пандус для разгрузки, предположительно ведущий в бункер.

Северо-восточная часть базы под Осиповичами. 21 мая 2025 года. Фото: Planet Labs PBC

Кроме того, в самих Осиповичах обнаружена еще одна военная база, где размещены пусковые установки ракет «Искандер», способные нести ядерные боеголовки. По данным аналитиков, эти установки были переданы Беларуси Россией к концу 2022 года, а рядом с ними построены гаражи и другие вспомогательные постройки. На спутниковых снимках видно, что эти объекты активно используются.

Предполагаемый объект в Осиповичах. Фото: Planet Labs PBC

Предполагаемый объект в Осиповичах. Фото: Planet Labs PBC

Предполагаемый объект в Осиповичах. Фото: Planet Labs PBC

Хотя доказательств наличия ядерных боеголовок на этих базах пока нет, эксперты полагают, что они могут быть размещены там в случае необходимости. Сейчас, скорее всего, они находятся на российской территории, например, в районе Брянска, примерно в 200 милях от Осиповичей. В частности, такое мнение высказал старший научный сотрудник Института ООН по исследованиям в области разоружения Павел Подвиг.

Напомним, еще в марте «Радыё Свабода» в своем расследовании писало, что власти Беларуси стремительно развивают военную инфраструктуру в Осиповичах, свидетельствует анализ спутниковых снимков. По мнению военных экспертов, именно здесь могут разместить российское ядерное оружие.

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