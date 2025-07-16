закрыть
16 июля 2025, среда, 9:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Столине ядовитая змея заползла в общественный туалет

4
  • 16.07.2025, 8:46
  • 2,520
В Столине ядовитая змея заползла в общественный туалет

Об инциденте сообщили спасателям.

Змея заползла в бытовое помещения общественного туалета городского парка культуры и отдыха Столина, сообщили в МЧС.

Об инциденте сообщили спасателям. Прибывшие на место сотрудники МЧС «при помощи инструмента для захвата змей аккуратно поймали гадюку и поместили ее в мешок».

Змею вывезли за город и выпустили в естественную среду обитания.

Напомним, в нашей стране водится всего три вида змей (и все они с уточнением «обыкновенный»): уж, медянка и гадюка. Бояться стоит только последнюю.

Внешне отличить гадюку от остальных змей несложно. Ее длина обычно около 50−70 сантиметров, окрас может варьироваться от серого до бурого. На туловище заметен характерный зигзагообразный узор. Брюхо у гадюки может быть серое, серовато-коричневое или черное, иногда с белыми пятнами. Встретиться с ней можно, если ходить по лесам и болотам. Шансы на встречу с ней повышаются, если заглядывать во все норы, пни и под старые камни — гадюка любит там прятаться.

Медянка, оправдывая свое название, часто медного цвета. Может быть серой или серо-бурой, на спине 1−2 ряда вытянутых пятен. В Беларуси она обычно живет в сухих лесах и на холмистой местности.

Узнать ужа можно по желтым пятнышкам на голове и отсутствии рисунка на теле. А вот цвет тела пресмыкающегося может быть разным: от темно-серого до черного. Они любят жить во влажных условиях, возле водоемов или болот. Вы также можете встретить ужа в своем огороде, саду или хозпостройке.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль
Америка возвращается в игру
Америка возвращается в игру Петр Олещук
Шанс для Украины
Шанс для Украины Виталий Портников
Единственный шанс для Запада
Единственный шанс для Запада Денис Прокопенко