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Reuters: Что скрывает Китай о своей экономике

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  • 16.07.2025, 11:47
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Reuters: Что скрывает Китай о своей экономике

Реальное положение многих работников остается тяжелым.

Несмотря на уверенный рост ВВП Китая на 5,2% во втором квартале, реальное положение многих работников остается тяжелым. Сокращения зарплат и рост цен заставляют все больше китайцев искать подработку, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Так, сотрудник государственной компании Чжан Цзиньмин после снижения зарплаты на 24% начал работать курьером по вечерам и выходным. «Это считается непрестижным, но по-другому не выжить», — говорит он.

В условиях падения спроса, промышленные предприятия и госкомпании сокращают издержки, урезая зарплаты. Учителя в бедных регионах жалуются на задержки выплат. Так, преподаватель в Чунцзо не получал зарплату 2–3 месяца и вынужден жить на помощь родителей.

В секторе образования и коммунальных услуг растут задолженности по платежам. Согласно данным, просрочки в электронике и автопроме выросли на 16,6% и 11,2% соответственно. Это отражает внутренний финансовый кризис, вызванный приоритетом властей — наращивать производство вместо стимулирования спроса.

Потребительская активность падает. В Джянсу бывшая официантка Хуан Тинтин уволилась после того, как ее ресторан начал отправлять персонал в неоплачиваемые отпуска. Теперь она не может найти новую работу: конкуренция выросла, вакансий стало меньше.

Эксперты предупреждают: без усиления поддержки потребления и реформ в социальной сфере Китай рискует столкнуться с замедлением экономики во второй половине года. За внешним ростом скрывается неравномерное развитие — сильная индустрия и слабое потребление, что может стать серьезным вызовом для Пекина.

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