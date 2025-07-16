Axios: Иран ждут жесткие санкции уже в августе 16.07.2025, 11:57

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К такому решению пришли США и их союзники.

Госсекретарь США Марко Рубио и главы МИД Франции, Германии и Великобритании в ходе телефонного разговора в понедельник согласовали крайний срок — конец августа — для достижения соглашения с Ираном по ядерной программе. Об этом сообщили три источника, знакомых с содержанием беседы, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Если до этого срока соглашение не будет достигнуто, европейские страны намерены задействовать механизм «snapback» — автоматического восстановления всех санкций Совбеза ООН, отмененных в рамках сделки 2015 года. Этот механизм истекает в октябре, а процедура его запуска занимает 30 дней. Поэтому страны стремятся завершить процесс до того, как Россия примет председательство в Совбезе ООН.

Американские и европейские чиновники рассматривают «snapback» как инструмент давления на Тегеран, а также как резервный вариант в случае провала дипломатии. В свою очередь, Иран считает такие действия незаконными и угрожает выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В ближайшие недели европейцы планируют передать Тегерану четкий сигнал: чтобы избежать восстановления санкций, Иран должен предпринять шаги для демонстрации мирного характера своей ядерной программы. В их числе может быть возобновление допуска МАГАТЭ к объектам и вывоз из страны около 400 кг урана, обогащенного до 60%.

После окончания ирано-израильской войны администрация Трампа стремится возобновить переговоры с Ираном. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху на недавней встрече с американским президентом Дональдом Трампом настаивал, чтобы США не мешали запуску санкционного механизма, и, по словам израильских чиновников, администрация поддержала это требование.

Представители США подчеркнули, что теперь любые переговоры с Ираном должны быть прямыми, чтобы избежать недопонимания и ускорить процесс.

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