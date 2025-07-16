закрыть
16 июля 2025, среда, 14:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мэр латвийского города получил ранение во время волонтерской поездки в Украину

  • 16.07.2025, 13:59
Мэр латвийского города получил ранение во время волонтерской поездки в Украину
Эгилс Хельманис
Фото: LETA

Эгилс Хельманис прибыл с партией гуманитарной помощи.

Мэр города Огре (Латвия) Эгилс Хельманис получил ранение в Украине во время очередной волонтерской поездки, вероятно, в прифронтовой зоне.

Об этом сообщил представитель муниципалитета Патрикс Грива, информирует LSM.

По словам Гривы, Хельманис прибыл в Украину с партией гуманитарной помощи - в частности, около 20 автомобилей и другим снаряжением для украинских военных. Волонтерские поездки мэр осуществляет регулярно с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

«Прошлой ночью был обстрел и в результате этого он получил ранения», - отметил представитель муниципалитета. Хельманис находится в стабильном состоянии, но подробности инцидента и точное место происшествия не разглашаются из соображений безопасности.

Грива подчеркнул, что маршрут поездки каждый раз держали в тайне, и что «каждая такая поездка связана с опасностью».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль
Америка возвращается в игру
Америка возвращается в игру Петр Олещук
Шанс для Украины
Шанс для Украины Виталий Портников