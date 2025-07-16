Мэр латвийского города получил ранение во время волонтерской поездки в Украину 16.07.2025, 13:59

Эгилс Хельманис

Фото: LETA

Эгилс Хельманис прибыл с партией гуманитарной помощи.

Мэр города Огре (Латвия) Эгилс Хельманис получил ранение в Украине во время очередной волонтерской поездки, вероятно, в прифронтовой зоне.

Об этом сообщил представитель муниципалитета Патрикс Грива, информирует LSM.

По словам Гривы, Хельманис прибыл в Украину с партией гуманитарной помощи - в частности, около 20 автомобилей и другим снаряжением для украинских военных. Волонтерские поездки мэр осуществляет регулярно с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

«Прошлой ночью был обстрел и в результате этого он получил ранения», - отметил представитель муниципалитета. Хельманис находится в стабильном состоянии, но подробности инцидента и точное место происшествия не разглашаются из соображений безопасности.

Грива подчеркнул, что маршрут поездки каждый раз держали в тайне, и что «каждая такая поездка связана с опасностью».

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