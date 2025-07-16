Мэр латвийского города получил ранение во время волонтерской поездки в Украину
- 16.07.2025, 13:59
Эгилс Хельманис прибыл с партией гуманитарной помощи.
Мэр города Огре (Латвия) Эгилс Хельманис получил ранение в Украине во время очередной волонтерской поездки, вероятно, в прифронтовой зоне.
Об этом сообщил представитель муниципалитета Патрикс Грива, информирует LSM.
По словам Гривы, Хельманис прибыл в Украину с партией гуманитарной помощи - в частности, около 20 автомобилей и другим снаряжением для украинских военных. Волонтерские поездки мэр осуществляет регулярно с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
«Прошлой ночью был обстрел и в результате этого он получил ранения», - отметил представитель муниципалитета. Хельманис находится в стабильном состоянии, но подробности инцидента и точное место происшествия не разглашаются из соображений безопасности.
Грива подчеркнул, что маршрут поездки каждый раз держали в тайне, и что «каждая такая поездка связана с опасностью».