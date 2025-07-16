закрыть
16 июля 2025, среда, 16:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NI: Пора решить вопрос с хуситами

  • 16.07.2025, 15:08
NI: Пора решить вопрос с хуситами

Это последний союзник Ирана на Ближнем Востоке.

Недавняя израильская операция против ядерной программы Ирана показала высокий уровень военного мастерства и стратегического планирования, но роль США в ней была ключевой, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Американская поддержка значительно усилила ущерб важным иранским объектам, что Израилю было бы сложно сделать в одиночку. Решение президента США Дональда Трампа присоединиться к операции и довести ее до финала стало не только внешнеполитическим успехом США, но и сигналом уверенности их арабским союзникам, которые в последние годы колебались между США и Китаем.

Ближний Восток остается регионом выживания, где американское лидерство воспринимается как единственный надежный ориентир. Иран же оказался в тяжелом положении: после поражения в конфликте с Израилем режим оказался ослаблен, и теперь ему нужно искать пути сохранить влияние. В этом контексте он все больше опирается на своих последних союзников — хуситов в Йемене.

За последние дни хуситы возобновили атаки на суда в Красном море, потопив два коммерческих корабля и убив троих членов экипажа. Эти действия свидетельствуют об ожесточении конфликта и ставят под вопрос перемирие, достигнутое в мае усилиями администрации Трампа. Для Тегерана это своего рода проверка решимости США: если Америка снова вмешается, режим может пересмотреть свою стратегию.

Региональные страны внимательно следят за развитием событий. После успехов Израиля против иранских прокси — Хамаса и Хезболлы — опасения снизились, но угроза возвращения к прокси-войне остается. Хуситы, как один из таких инструментов, сейчас представляют собой серьезный вызов.

Американскому альянсу в регионе важно не упустить шанс ограничить влияние Ирана, начав именно с хуситов, чтобы сдержать и ослабить режим Тегерана.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль
Америка возвращается в игру
Америка возвращается в игру Петр Олещук
Шанс для Украины
Шанс для Украины Виталий Портников