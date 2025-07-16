Премьер-министр Эстонии встретился со звездой YouTube 16.07.2025, 16:52

Фото: Jürgen Randma/riigikantselei

Блогер IShowSpeed приехал в Таллинн.

Американский ютубер Даррен Джейсон Уоткинс-младший, известный как IShowSpeed, посетил дом правительства Эстонии, где встретился с премьер-министром страны Кристеном Михалом.

Визит прошел по инициативе самого стримера и его команды, сообщил новостной портал err.ee.

Как сообщил пресс-секретарь правительства Карлос Клейманн, встреча состоялась без каких-либо выплат со стороны государства.

«Гости сами выразили интерес, а выбранное ими время совпало с графиком премьер-министра - поэтому встреча состоялась», - отметил он.

Во время визита премьер-министр познакомил звезду YouTube с культурой Эстонии, а также рассказал гостю о достижениях страны в области цифровых технологий.

Также IShowSpeed посетил Литву и Латвию.

Фото: Jürgen Randma/riigikantselei

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