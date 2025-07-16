В Кембридже разгадали средневековую загадку, которая волновала ученых 130 лет

В Кембридже разгадали средневековую загадку, которая волновала ученых 130 лет1
- 16.07.2025, 17:02
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Речь идет о «Песнь о Вейде».
Британские исследователи из Кембриджского университета разгадали загадку, которая более века смущала научное сообщество, пишет New Voice.
Речь идет о «Песнь о Вейде» — утраченном произведении XII века, упомянутом Чосером. Новые исследования доказывают, что это был рыцарский роман, а не эпос о чудовищах, как считали ранее.
В своей работе, опубликованной в The Review of English Studies, ученые Джеймс Уэйд и Себ Фальк проанализировали единственный сохранившийся фрагмент проповеди «Humiliamini», найденный еще в 1896 году. Ошибки переписчика, в частности путаница между буквами «w» и «y», меняют содержание отрывка. Оказалось, что речь шла не об эльфах, а о волках, гадюках и морских змеях — типичный образ врагов в рыцарской литературе.
Это открытие объясняет, почему Чосер упоминал Вейда в контексте придворных интриг — герой был частью популярной романной традиции. Более того, отрывок из «Песни о Вейде» был вставлен в средневековую проповедь — как сегодняшние священники цитируют поп-песни, чтобы удержать внимание прихожан.
Исследователи установили, что проповедь могла принадлежать теологу Александру Неккаму (1157−1217). Она осуждает человеческую гордыню, сравнивая поведение людей с хищными зверями. В ней даже приводится история рыцаря Гуго из Гурне, который символически сдается на милость короля.
Это первый случай, когда рыцарский роман, который когда-то вдохновлял Чосера, прямо упоминается в духовном тексте как культурный ориентир. Исследование открывает новую страницу в изучении английской литературы и религиозной риторики средневековья.