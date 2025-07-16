В Кембридже разгадали средневековую загадку, которая волновала ученых 130 лет 1 16.07.2025, 17:02

1,174

Речь идет о «Песнь о Вейде».

Британские исследователи из Кембриджского университета разгадали загадку, которая более века смущала научное сообщество, пишет New Voice.

Речь идет о «Песнь о Вейде» — утраченном произведении XII века, упомянутом Чосером. Новые исследования доказывают, что это был рыцарский роман, а не эпос о чудовищах, как считали ранее.

В своей работе, опубликованной в The Review of English Studies, ученые Джеймс Уэйд и Себ Фальк проанализировали единственный сохранившийся фрагмент проповеди «Humiliamini», найденный еще в 1896 году. Ошибки переписчика, в частности путаница между буквами «w» и «y», меняют содержание отрывка. Оказалось, что речь шла не об эльфах, а о волках, гадюках и морских змеях — типичный образ врагов в рыцарской литературе.

Это открытие объясняет, почему Чосер упоминал Вейда в контексте придворных интриг — герой был частью популярной романной традиции. Более того, отрывок из «Песни о Вейде» был вставлен в средневековую проповедь — как сегодняшние священники цитируют поп-песни, чтобы удержать внимание прихожан.

Исследователи установили, что проповедь могла принадлежать теологу Александру Неккаму (1157−1217). Она осуждает человеческую гордыню, сравнивая поведение людей с хищными зверями. В ней даже приводится история рыцаря Гуго из Гурне, который символически сдается на милость короля.

Это первый случай, когда рыцарский роман, который когда-то вдохновлял Чосера, прямо упоминается в духовном тексте как культурный ориентир. Исследование открывает новую страницу в изучении английской литературы и религиозной риторики средневековья.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com