Израильские друзы спешат на помощь братьям в Сирии 16.07.2025, 17:26

Некоторые перешли границу с оружием.

Десятки «подозрительных лиц» пытались проникнуть на территорию Израиля с сирийской территории в районе Хадар, сообщил ЦАХАЛ. Однако видеокадры с сирийско-израильской границы свидетельствуют о том, что это израильские друзы массово переходят КПП, пишет сайт «Детали».

Сотни израильских друзов перешли границу с Сирией. На сирийской стороне их забирают на машинах местные друзы и везут вглубь страны, вероятно в район Эс-Сувейды, где продолжаются бои между вооруженным формированиями.

Очевидцы сообщают, что некоторые израильские друзы перешли границу с оружием. На границе хаос: друзы спокойно переходят на сирийскую территорию, силы МАГАВа им не препятствуют. ЦАХАЛ заявляет, что «силы армии работают над возвращением граждан в Израиль».

כלי רכב מחכים לדרוזים שחוצים את הגבול ומסיעים אותם לתוך סוריה | ריאד עלי מדווח מהגבול pic.twitter.com/h0I8xW1IHk — כאן חדשות (@kann_news) July 16, 2025

Ранее лидеры друзской общины в Израиле объявили всеобщую забастовку и дни гнева. Шейх Мувафек Тариф утром призвал друзов прийти к границе на Голанских высотах, сообщает «ХаАрец«.

Шейх Тариф обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и министру обороны Исраэлю Кацу с призывом нанести удары по сирийскому режиму. «Мы должны заставить режим уйти из Эс-Сувейды, это война за выживание для друзской общины», — сказал шейх. Он подчеркнул, что Нетаниягу и Кац должны выбрать с кем они: с друзами или с «Исламским государством».

Около полудня Армия обороны Израиля объявила, что ВВС атаковали вход в штаб-квартиру режима аш-Шараа в Дамаске. Ранее министр обороны Исраэль Кац вновь пригрозил сирийскому режиму: «Израиль вскоре усилит свои действия против режима, если послание не будет понято».

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