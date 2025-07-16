ВСУ сбросили авиабомбы массой 227 кг на российский штаб в Курской области 4 16.07.2025, 18:10

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Видеофакт.

Украинские военные сбросили несколько авиабомб на российский штаб в поселке Теткино Курской области, еще больше разрушив сахарный завод, где укрывались войска противника. На этот раз цель была хорошо известна: в здании российские войска вновь разместили штаб.

МИГ-29 ВСУ сбросил по позициям несколько тяжелых бомб AASM Hammer, в результате чего рухнула большая часть производственного цеха и часть строений, уцелевших после предыдущих атак.

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