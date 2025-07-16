NYT: Иран депортирует миллион афганцев 16.07.2025, 18:35

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Афганистан на грани гуманитарной катастрофы.

С начала года Иран депортировал более 1,4 миллиона афганцев, из них около 500 тысяч — только за последний месяц, после обострения конфликта с Израилем. Каждый день границу в районе Ислам-Кала пересекают до 25 тысяч человек, вынужденных покинуть страну в условиях усиливающейся ксенофобии и репрессий против мигрантов, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Массовая депортация усугубляет гуманитарный кризис в Афганистане, где уже более половины населения зависят от международной помощи. Экономика страны под управлением талибов переживает коллапс, а жесткие ограничения, особенно в отношении женщин и девочек, делают возвращение многих депортированных крайне сложным.

Большинство депортируемых работали в Иране на низкооплачиваемых должностях, отправляя деньги своим семьям. Потеря этих денежных переводов угрожает финансовой стабильности сотен тысяч афганских домохозяйств. Афганистан также испытывает острую нехватку жилья, рабочих мест и доступа к медицине.

Ситуацию усугубляет рост ненависти и насилия в Иране: афганцы подвергались нападениям, унижению и отказам в медицинской помощи. Власти Ирана обвинили афганских мигрантов в шпионаже и сотрудничестве с Израилем, что привело к массовым арестам и депортациям без надлежащей юридической процедуры.

Афганские власти обещают построить 35 новых поселений для возвращенцев, однако ресурсы ограничены, а международное финансирование гуманитарных программ резко сократилось.

Международные организации призывают Иран обеспечить гуманное обращение с мигрантами и дать время для их добровольного возвращения. Но на практике десятки тысяч людей оказываются на границе без имущества, перспектив и в условиях жесткой социальной и экономической изоляции.

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