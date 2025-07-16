В России начнут переводить предприятия на неполную рабочую неделю 16.07.2025, 18:48

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Из-за сложной экономической ситуации.

Ряд предприятий в Свердловской области переведут сотрудников на неполный рабочий день, а также сократят штат из-за сложного финансового положения, сообщил директор регионального департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов на заседании местного правительства. По его словам, «изменения в экономике» вынуждают компании «перераспределять трудовые ресурсы», пишет The Mocow Times.

Везде, где планируются увольнения, департамент проводит «выездное консультирование работников», предлагает программы переобучения и другие вакансии.

В свою очередь Министерство промышленности и науки Свердловской области пытается помочь самим предприятиям «сохранить финансово-экономическую стабильность и нивелировать социальную напряженность». Глава ведомства Сергей Пересторонин заявил, что власти оказывают содействие «в поиске инвесторов, развитии кооперационных связей, а также в подаче заявок на поддержку из федерального и регионального фондов развития промышленности». Конкретные предприятия власти не назвали. Однако ранее переход на четырехдневную рабочую неделю анонсировал национализированный в 2024 году Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК). Он планирует сделать это с 1 сентября на всех своих производствах, в том числе Серовском заводе ферросплавов. Меры затронут 1200 сотрудников.

Руководство объяснило эти действия «антикризисной программой», принятой «из-за значительной волатильности курса валют, неблагоприятных условий на рынках ферросплавной продукции, значительного падения потребительского спроса и необходимости обеспечения финансово-экономической устойчивости ЧЭМК».

Кроме того, сообщалось о планах по переводу на трехдневную рабочую неделю сотрудников комбината «Ураласбест», которое занимается добычей хризотила, производством нерудных строительных материалов, кровельных и фасадных изделий, а также выпуском теплоизоляции.

В свою очередь работники Уральского трубного завода («Уралтрубпром») в Первоуральске жаловались на массовые увольнения. Они говорили, что их вынуждают писать заявления из-за нехватки заказов и что руководство решило избавиться от более чем 500 человек. Кроме того, с 4000 до 300 рабочих сократился штат Нижнетуринского машиностроительного завода «Вента», сообщил в середине июня гендиректор предприятия Александр Балашов.

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