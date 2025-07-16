Замок, вдохновивший Уолта Диснея, получил охрану ЮНЕСКО 1 16.07.2025, 18:51

Его башни и шпили давно стали иконой туристической Баварии.

Знаменитый замок Нойшванштайн в Баварии, послуживший прототипом замка Спящей красавицы в парках Disney, официально включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Построенный по указу баварского короля Людвига II в Альпах, замок стал символом романтической архитектуры. Его башни и шпили, возвышающиеся над горными лугами, давно стали иконой туристической Баварии.

Людвиг II мечтал о замке рыцарей, «святом и недосягаемом», и пригласил не архитекторов, а театральных декораторов, вдохновленных операми Вагнера. В интерьерах замка — сцены из «Парсифаля».

Королевские покои напоминают византийскую капеллу, а комнаты соединены гротом. Однако реализация замка дорого обошлась Баварии: грандиозный проект почти разорил государство.

Через 15 лет после начала строительства, не дождавшись завершения замка, Людвиг был признан безумным и вскоре умер при загадочных обстоятельствах. Уже через семь недель Нойшванштайн был открыт для туристов.

Теперь, спустя более века, ЮНЕСКО признала культурную ценность этого архитектурного шедевра. Вместе с Нойшванштайном в список Всемирного наследия вошли и другие резиденции Людвига II: Херренкимзее, Линдерхоф и дворец на Шахене.

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