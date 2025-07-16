Израиль атаковал здания президентского дворца и Генштаба в сирийском Дамаске
- 16.07.2025, 19:29
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Иерусалим вступился за друзов.
Армия обороны Израиля в среду, 16 июля, атаковала сирийскую столицу Дамаск. Удар нанесли по зданию Генштаба Сирии и президентскому дворцу. Такая же ситуация и со зданием Минобороны. Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Армия обороны Израиля заявила, что попала у входа в штаб-квартиру армии Сирии.
Как пишет агентство Reuters, израильские власти утверждают, что целью их ударов является защита друзского меньшинства от «вреда со стороны сирийских правительственных сил». Источники в министерстве обороны сообщили Reuters, что по меньшей мере два беспилотника нанесли удар по зданию Генштаба, офицеры в это время прятались в подвале.
Израильские военные заявили, что они «нанесли удар по входным воротам комплекса военного штаба сирийского режима» в Дамаске и что они продолжают «следить за развитием событий и действиями, предпринимаемыми против мирных жителей-друзей на юге Сирии».