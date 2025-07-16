Израиль атаковал здания президентского дворца и Генштаба в сирийском Дамаске 16.07.2025, 19:29

1,828

Иерусалим вступился за друзов.

Армия обороны Израиля в среду, 16 июля, атаковала сирийскую столицу Дамаск. Удар нанесли по зданию Генштаба Сирии и президентскому дворцу. Такая же ситуация и со зданием Минобороны. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Армия обороны Израиля заявила, что попала у входа в штаб-квартиру армии Сирии.

Как пишет агентство Reuters, израильские власти утверждают, что целью их ударов является защита друзского меньшинства от «вреда со стороны сирийских правительственных сил». Источники в министерстве обороны сообщили Reuters, что по меньшей мере два беспилотника нанесли удар по зданию Генштаба, офицеры в это время прятались в подвале.

Израильские военные заявили, что они «нанесли удар по входным воротам комплекса военного штаба сирийского режима» в Дамаске и что они продолжают «следить за развитием событий и действиями, предпринимаемыми против мирных жителей-друзей на юге Сирии».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com