В РФ призвали срочно поднять налоги, чтобы спасти бюджет 16.07.2025, 21:54

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По российской казне ударили сокращение нефтегазовых поступлений и ухудшение ситуации в экономике.

Российским властям необходимо искать дополнительные доходы для казны, по которой ударили сокращение нефтегазовых поступлений и ухудшение ситуации в экономике. Об этом заявил в среду глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, передает The Moscow Times.

По словам сенатора, меры необходимо принимать «срочно», поскольку «оценки экономических показателей» стали «более пессимистичными», а сырьевые доходы снижаются.

«Нам нужно задействовать все имеющиеся ресурсы по повышению доходной базы», — призвал Артамонов. В частности, сказал он, нужно рассмотреть отмену некоторых налоговых льгот, объем которых на данный момент достиг трети федерального бюджета.

Кроме того, продолжил Артамонов, в России остается высоким уровень теневой занятости, когда физлица избегают уплаты подоходного налога и отчислений в Соцфонды. Речь идет, в частности, о зарплатах «в конвертах», объем которых ранее власти оценивали в 10 триллионов рублей в год.

Также «вызывает недоумение наше стойкое нежелание заниматься вопросами приватизации», сказал сенатор, добавив, что все перечисленные им меры — это «резервы пополнения бюджета» (цитаты по «Интерфаксу»).

Деньги все острее нужны федеральной казне, которая тратит на войну каждый третий рубль — рекордную долю со времен Советского союза. По данным Минфина, за первое полугодие текущего года нефтегазовые доходы упали на 17%, а общие — выросли лишь на 3%, то есть в реальном выражении (с учетом инфляции) начали сокращаться. Расходы при этом подскочили на 20%. В результате за шесть месяцев в бюджете образовалась «дыра» размером 3,7 трлн рублей — в 6 раз больше, чем за тот же период год назад.

Резервы для латания бюджетных «дыр» близятся к исчерпанию: ликвидные активы Фонда национального благосостояния, которые перед началом войны достигали $120 млрд, к 1 июля 2025 года сократились до $52,6 млрд, то есть почти в 2,5 раза. Если цены на нефть останутся низкими, этот запас будет полностью истрачен уже в следующем году, предупреждали экономисты РАНХиГС.

Новым ударом по бюджету может стать ужесточение санкций Евросоюза и «плавающий потолок» цен на российскую нефть, предупреждает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Как ожидается, с текущих $60 предельная цена опустится до $47 и будет устанавливаться на 15% ниже средних котировок за предыдущие три месяца. В таком сценарии бюджет недосчитается 1,5 триллиона рублей за год, оценивает Чернов: «Это особенно критично в условиях уже наблюдаемого дефицита бюджета и снижения поступлений от внешнеэкономической деятельности».

По словам источников Bloomberg, правительство обсуждает возможность вынужденного сокращения расходов бюджета из-за низких цен на нефть: в июле баррель российского сорта Urals продается за рубеж в среднем по $58, хотя еще в начале года это было $70.

В рамках секвестра Минфин планирует снизить цену отсечения бюджетного правила. сейчас это $60 за баррель: есть нефть дороже, дополнительные доходы зачисляются в ФНБ, если дешевле — фонд, наоборот, тратится, чтобы покрыть недостачу. Снижение планки отсечения бюджетного правила до $50 может означать необходимость сократить расходы бюджета на 1,5-1,6 трлн рублей, оценивала ранее Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.

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