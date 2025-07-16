В Часовом Яру ВСУ взяли в плен «элитных» десантников РФ

В Часовом Яру ВСУ взяли в плен «элитных» десантников РФ2
- 16.07.2025, 22:54
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Возле Часового Яра украинские военные захватили в плен десантников 98-й дивизии Российской Федерации.
Об этом сообщает Telegram-канал 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
«Это соединение считалось элитой российской армии. С опытом захватнических войн в Ичкерии, Грузии, Сирии. Но теперь в его рядах— люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный наперед», - рассказывают военные.
Сами же пленные признаются, что были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют.