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В Часовом Яру ВСУ взяли в плен «элитных» десантников РФ

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  • 16.07.2025, 22:54
  • 3,036
В Часовом Яру ВСУ взяли в плен «элитных» десантников РФ

Фото.

Возле Часового Яра украинские военные захватили в плен десантников 98-й дивизии Российской Федерации.

Об этом сообщает Telegram-канал 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

«Это соединение считалось элитой российской армии. С опытом захватнических войн в Ичкерии, Грузии, Сирии. Но теперь в его рядах— люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный наперед», - рассказывают военные.

Сами же пленные признаются, что были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют.

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