В Часовом Яру ВСУ взяли в плен «элитных» десантников РФ 2 16.07.2025, 22:54

3,036

Фото.

Возле Часового Яра украинские военные захватили в плен десантников 98-й дивизии Российской Федерации.

Об этом сообщает Telegram-канал 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

«Это соединение считалось элитой российской армии. С опытом захватнических войн в Ичкерии, Грузии, Сирии. Но теперь в его рядах— люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный наперед», - рассказывают военные.

Сами же пленные признаются, что были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com