В России началась масштабная волна арестов 17.07.2025, 8:06

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Кремль проводит «зачистку»?

Уже несколько месяцев в России продолжается просто невиданная по своим масштабам волна арестов чиновников, которые годами обворовывали страну. Однако, даже масштабы хищений не смогут вывести россиян на протесты против власти в Кремле. Об этом в комментарии «Главреду» рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Тука отметил, что в течение последних трех месяцев в России наблюдается беспрецедентная волна арестов, начиная от заместителей Шойгу, которые уже получили по 13 лет тюрьмы, и представителей структуры Золотова, до руководителей госкорпорации Ростех.

По его словам, в Кремле наконец поняли, что в условиях масштабной коррупции победить даже Украину Путину не удастся. Именно поэтому он начал наказывать своих «эффективных менеджеров», которые годами разворовывали государство.

В то же время Тука скептически высказался о нарративах о возможном восстании «великого русского народа», которые годами продвигали так называемые «хорошие русские». По его мнению, это не более чем выдумка.

«Причем даже если будет использован «последний аргумент королей», то есть цена на водку повысится в сто раз, россияне не выйдут на протест и... просто будут гнать брагу. А изменения в финансово-экономической ситуации особо не возмутят эту публику, ведь она годами живет без канализации и водопровода. Поэтому сценарий, предусматривающий протест россиян, невозможен», - резюмировал он.

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