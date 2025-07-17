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Электрифицированная легенда: рассекречен новый Ford Bronco 2026

  • 17.07.2025, 10:26
Электрифицированная легенда: рассекречен новый Ford Bronco 2026

Внедорожник поступит в продажу в ближайшие месяцы.

Опубликованы первые фото нового Ford Bronco 2026. Внедорожник поступит в продажу в ближайшие месяцы и станет электромобилем.

Электрокар расширит семейство Bronco и станет третьей моделью в этой внедорожной линейке после рамного Ford Bronco и кроссовера Bronco Sport. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Ford Bronco рассекретили в Китае, ведь именно там на совместном предприятии Ford и Jiangling Motors будут производить модель. Ожидается, что ее назовут Ford Bronco New Energy и будут продавать по цене от 300 000 до 400 000 юаней ($42 000 — 56 000). Пока не известно, появится ли электрокар на других рынках.

Электромобиль Ford Bronco внешне напоминает бензиновых собратьев. У него рубленый дизайн и двухобъемный силуэт с массивными бамперами и высоким капотом. Сохранен и фирменный стиль передней части авто. Электрическую модель выдают выдвижные дверные ручки.

Внедорожник Ford Bronco New Energy больше других моделей линейки — достигает 5025 мм в длину и 1956 мм в ширину при колесной базе 2950 мм. Масса авто составляет 2510-2630 кг, в зависимости от версии.

Новый Ford Bronco предложат в двух модификациях. «Чистый» электромобиль оснащен 275-сильным мотором и батареей емкостью 105,4 кВт∙ч, а его запас хода составит 650 км.

Модель с бензиновым генератором не столь мощная (245 л. с.) и имеет меньшую батарею на 43,7 кВт∙ч. На электротяге такой Ford Bronco может проехать 220 км.

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