Atlantic Council: Новый ядерный союз Франции и Великобритании 17.07.2025, 10:58

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Это сигнал и для России, и для США.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили о подписании новой совместной ядерной декларации — первой за более чем десятилетие. Документ, подписанный 10 июля и названный «Соглашением Нортвуд» по имени британского военного штаба, где он был обнародован, знаменует собой значительный шаг в ядерном сотрудничестве двух стран, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Декларация принята на фоне возросшего внимания к ядерному сдерживанию в Европе, войны России против Украины и растущих призывов в США к самостоятельности Европы.

Главным новшеством соглашения стало утверждение, что «в Европе не может возникнуть серьезной угрозы, на которую не отреагировали бы обе наши страны». Это сигнализирует о готовности Лондона и Парижа координировать ядерные действия в случае серьезного кризиса на континенте.

Формулировка о том, что ядерные силы «независимы, но могут быть скоординированы», открывает путь к практическому взаимодействию — от совместных патрулей атомных подлодок до участия британских ВВС во французских ядерных учениях.

Создание нового Совета по ядерной координации станет инструментом для согласования политик, возможностей и операций, а также расширит техническое сотрудничество в рамках уже действующего договора Ланкастер-хаус.

Для США это сигнал о том, что союзники усиливают европейскую компоненту сдерживания. Москва, в свою очередь, будет вынуждена учитывать не только объединенные усилия Великобритании и Франции, но и растущее ядерное взаимодействие внутри НАТО.

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