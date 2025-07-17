Аналитики допустили рост биткоина до $135 тысяч 17.07.2025, 11:28

Капитализация криптовалюты обогнала ВВП Канады.

Эксперты Fairlead Strategies прогнозируют рост первой криптовалюты до $135 000, за которым последует коррекция. Об этом в интервью CNBC рассказала основательница компании Кэти Стоктон.

На момент написания курс биткоина находится у отметки $118 300. За последние сутки цена цифрового золота опустилась на 3%, согласно CoinGecko.

Прогноз экспертов Fairlead Strategies опирается на метод «проекций измеренного движения» — подход в теханализе, при котором ориентируются на масштаб прошлых ценовых импульсов.

«Двухмесячная консолидация, которая предшествовала недавнему прорыву, теперь кажется древней историей. Если текущий тренд продолжится до фазы коррекции, мы увидим биткоин на отметке $135 000», — пояснила Стоктон.

Она добавила, что позитивная динамика первой криптовалюты способствует росту акций компаний вроде Coinbase и Strategy и других активов. Так, за прошедшие семь дней две Ethereum и XRP подорожали на 16% и 25% соответственно.

Напомним, 14 июля биткоин обновил исторический максимум выше $123 000. Капитализация актива обогнала ВВП Канады.

Ранее аналитики TD Cowen спрогнозировали рост цены цифрового золота до $155 000 к концу года.

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