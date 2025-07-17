Индия готова отказаться от российской нефти

Индия готова отказаться от российской нефти2
- 17.07.2025, 11:38
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В Нью-Дели прокомментировали возможные санкции Трампа.
Индия уверена в том, что сможет удовлетворить свои потребности в нефти за счет альтернативных источников, если поставки из России будут затронуты вторичными санкциями, заявил индийский министр нефти Хардип Сингх Пури.
Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил, что введет санкции против покупателей российского экспорта, если Москва не достигнет перемирия с Киевом в течение 50 дней.
Индия сможет справиться с любыми проблемами, связанными с импортом из РФ, путем поиска поставок из других стран, цитирует Пури Reuters. Министр отметил появление многих новых поставщиков на рынке, таких как Гайана, а также доступное предложение от существующих производителей, включая Бразилию и Канаду.
«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — сказал Пури на отраслевом мероприятии в Нью-Дели.
«Индия диверсифицировала источники поставок, и мы увеличили число стран-поставщиков примерно с 27 до 40», — сказал Пури.