Индия готова отказаться от российской нефти 2 17.07.2025, 11:38

4,386

В Нью-Дели прокомментировали возможные санкции Трампа.

Индия уверена в том, что сможет удовлетворить свои потребности в нефти за счет альтернативных источников, если поставки из России будут затронуты вторичными санкциями, заявил индийский министр нефти Хардип Сингх Пури.

Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил, что введет санкции против покупателей российского экспорта, если Москва не достигнет перемирия с Киевом в течение 50 дней.

Индия сможет справиться с любыми проблемами, связанными с импортом из РФ, путем поиска поставок из других стран, цитирует Пури Reuters. Министр отметил появление многих новых поставщиков на рынке, таких как Гайана, а также доступное предложение от существующих производителей, включая Бразилию и Канаду.

«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — сказал Пури на отраслевом мероприятии в Нью-Дели.

«Индия диверсифицировала источники поставок, и мы увеличили число стран-поставщиков примерно с 27 до 40», — сказал Пури.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com