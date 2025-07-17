Археологи выкопали в Минске находку возрастом 6000 лет 4 17.07.2025, 11:47

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«Половина об чью-то голову откололась».

Археологи, которые проводят раскопки на территории Минского городища, обнаружили артефакт, возраст которого может достигать 6000 лет. О ходе раскопок рассказали в своих соцсетях сотрудники усадьбы-музея «Стары Менск».

На кадрах, выложенных в соцсетях — небольшой кусок кремня, с одной стороны — гладкого, с другой — с явными сколами. По словам специалиста, на этот раз молодым волонтерам, которые работают на раскопках, попался «типичный топор эпохи неолита», то есть возраст находки может достигать 6000 лет.

«Недавно мы показывали каменный топор — ему было 5000 лет. Девчатам же удалось «состарить» возраст Минска еще на тысячу лет, потому что этот топор — кремневый. Половина он об чью-то голову откололась», — пояснил автор видео, продемонстрировав находку.

У некоторых зрителей возникли сомнения в возрасте артефакта, на что автор видео заметил, что именно этим и примечательны раскопки на территории Минского городища.

«Чем уникален старый Менск? тем, что в пределах одного раскопа находят вещи, которым 6000 лет, 5000 лет, находят печь 17 века, фундамент 18 века. И, конечно же, здесь есть слой 10-11 столетия, когда здесь собственно и находился города Старый Менск», — пояснил археолог.

Ранее на данном участке раскопок также обнаружили трехбусинное височное кольцо, которое в 11-12 веках часто использовали женщины в качестве подвески-украшения к головному убору, а также кусочек амфоры 10 века с руной, который стал первой подобной находкой за последние 90 лет раскопок на Минском городище.

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