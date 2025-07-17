В России могут остановиться почти все разработки на оборонных заводах 17.07.2025, 12:54

Катастрофа надвигается.

На рассмотрение российской Госдумы вынесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие фактический запрет на использование VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировку нежелательных интернет-сайтов, социальных сетей и средств массовой информации. В «Телеграф» узнали, за что именно предложили штрафовать в России пользователей VPN-сервисов и к чему это потенциально может привести.

С 1 марта 2024 года в России уже заработал закон, который запрещает рекламировать и каким бы то ни было образом продвигать VPN-сервисы, популярность которых в России резко возросла после запрета нескольких западных социальных сетей и сервисов. Так, в компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, поэтому доступ к соцсетям заблокировали. Аналогичная участь постигла бывший Twitter (нынешний X) за «недостоверную информацию» о войне в Украине.

Теперь же депутаты-единороссы Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также Александр Терентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») предложили ввести штрафы для тех, кто обходит блокировку с помощью VPN-сервисов. Авторы законопроекта, по данным российского издания Forbes, хотят дополнить КоАП статьей 13.53 следующего содержания: «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

Таким образом, если законопроект будет принят, россиян смогут штрафовать на 3000 — 5000 российских рублей (примерно от 120 до 200 белорусских рублей), которые через VPN читают и смотрят источники информации, включенные в федеральный список экстремистских материалов (в нем сейчас порядка 5300 пунктов).

Кроме того, депутаты предложили прописать штрафы за распространение рекламы VPN-сервисов: для граждан — от 50 000 российских рублей до 80 000 рублей (то есть до 3000 белорусских), для должностных лиц — 80 000 — 100 000 российских рублей (до 3,7 тыс. белорусских), для юрлиц — до 500 000 российских рублей (свыше 18 тыс. белорусских). За повторное нарушение штрафы предложили удваивать.

Обычных пользователей не коснется?

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя нововведения у себя в Telegram-канале, заверил, что штрафов за использование VPN-сервисов как такового не будет, поскольку прямого запрета на сервисы поправки в закон не предусматривают.

«Обычный, добропорядочный пользователь сети не почувствует на себе действие предлагаемых коллегами нововведений», — заявил Боярский.

Однако, как отметил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, сбежавший в Россию после обвинения Службой безопасности Украины в госизмене, основания для наказания за VPN в новых поправках оказались значительно шире действующих.

«Теперь под статью могут попасть любые публикации, прямо или косвенно помогающие установить или использовать VPN — инструкции, обзоры, статьи и даже комментарии в соцсетях. Раньше подобные материалы часто подавались «для ознакомления» и не преследовались, теперь же такая форма подачи тоже признана нарушением», — пояснил Царев.

«Штрафовать станут намного, намного чаще»

Кроме того, от обратил внимание на то, что в новой редакции КоАП наказание предусмотрено не только за распространение экстремистских материалов (а к ним в России относятся и песни и клипы ряда популярных музыкантов, таких как Оксимирон или Слава КПСС), но и за сам факт их поиска через VPN.

При этом, по словам Царева, технически зафиксировать подобные нарушения стало проще. «Поисковые запросы, IP-адреса, посещение страниц из реестра могут отслеживаться провайдерами, администраторами Wi-Fi-сетей, IT-отделами в организациях. Это ускоряет процесс доказывания», — отметил он.

«Таким образом, прямой запрет на VPN в России не вводится, но существенно ограничивается возможность его продвижения и использования для доступа к запрещенным материалам. Одновременно появляются новые механизмы слежения и ответственности — а значит, хоть штрафы станут меньше, штрафовать станут намного, намного чаще», — сделал вывод политик.

Назревает катастрофа?

Другой российский журналист и политик Максим Шевченко назвал еще одну сферу, которую могут затронуть предлагаемые ограничения — IT и инженерный сектор. В своем Telegram-канале он привел мнение инженера-электронщика, программиста микроконтроллеров, который, по его словам, работает на одном из оборонных предприятий России. По его словам, в случае введения наказания за использование VPN ему «придется вообще уйти из профессии», а IT-сферу в стране ждет настоящая «катастрофа».

Инженер пояснил, что вся разработка программного обеспечения, в том числе дронов, «завязана» на иностранные среды разработки для иностранных чипов, на которых работает более 90% устройств, разработанных в России. Отечественных аналогов этим современным чипам и систем автоматизированного проектирования ПО для этих чипов в России также нет.

«То есть скачать и обновить ПО, аналогов в России которому не существует, для обхода западных санкций без использования VPN невозможно!!! В частности 100% всех дронов используют микроконтроллеры швейцарско-голландской компании. Чипы этой же компании теперь использует «АвтоВаз» для блоков управления двигателем и АБС. То же самое относится к разработке электронных печатных плат, куда будут впаяны эти чипы и другие компоненты», — пояснил нюансы специалист.

Поскольку и оборонная отрасль, и гражданский сектор пользуются программам иностранного производства,скачать библиотеки, драйвера, обновления и прочие инженерные вспомогательные программы, не нарушив запрета на VPN, будет невозможно, посетовал специалист.

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