В озере под Минском погибла рыба 17.07.2025, 12:58

Видеофакт.

В озере возле деревни Тарасово под Минском гибнет рыба. Видео с замором рыбы набрало в TikTok более 30 тысяч просмотров.

На ситуацию отреагировала газета Минского района «Прысталічча». Она отметила, что запах от мертвой рыбы в водоеме «распространяется за несколько сотен метров».

Пользователем участка земли числится агрокомбинат «Ждановичи». В связи с мором рыбы была организована комиссия из представителей Ждановичского сельисполкома, районной природоохраны и ветстанции.

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