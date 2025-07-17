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В озере под Минском погибла рыба

  • 17.07.2025, 12:58
В озере под Минском погибла рыба

Видеофакт.

В озере возле деревни Тарасово под Минском гибнет рыба. Видео с замором рыбы набрало в TikTok более 30 тысяч просмотров.

На ситуацию отреагировала газета Минского района «Прысталічча». Она отметила, что запах от мертвой рыбы в водоеме «распространяется за несколько сотен метров».

Пользователем участка земли числится агрокомбинат «Ждановичи». В связи с мором рыбы была организована комиссия из представителей Ждановичского сельисполкома, районной природоохраны и ветстанции.

@vadim_1502 #рыбалка#карась#природа #рекомендации #реки ♬ оригинальный звук - Fish instructor

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