В озере под Минском погибла рыба
- 17.07.2025, 12:58
Видеофакт.
В озере возле деревни Тарасово под Минском гибнет рыба. Видео с замором рыбы набрало в TikTok более 30 тысяч просмотров.
На ситуацию отреагировала газета Минского района «Прысталічча». Она отметила, что запах от мертвой рыбы в водоеме «распространяется за несколько сотен метров».
Пользователем участка земли числится агрокомбинат «Ждановичи». В связи с мором рыбы была организована комиссия из представителей Ждановичского сельисполкома, районной природоохраны и ветстанции.
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