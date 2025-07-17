Newsweek: Путину сообщили о демографическом кризисе 17.07.2025, 14:03

К 2030 году России не хватит до 3 миллионов работников.

Россия может столкнуться с острой нехваткой рабочей силы к концу десятилетия — до 3 миллионов человек. Об этом Путину сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании, выдержки из которого опубликованы на сайте Кремля и в российских госСМИ, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

По прогнозам министерства, уже к 2030 году потребуется как минимум 2,4 миллиона дополнительных работников. В верхней оценке нехватка может составить 3,1 миллиона человек — это сопоставимо с населением двух крупных российских городов, Казани и Новосибирска.

Эксперт по демографии Игорь Ефремов в интервью Newsweek отметил, что единственным реальным способом восполнить дефицит может стать привлечение мигрантов. Однако власти воспринимают это как потенциальную угрозу безопасности, что делает такой шаг политически чувствительным.

Причины дефицита рабочей силы включают демографический спад, потери на войне в Украине и массовый отъезд мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Хотя западные санкции не нанесли сокрушительного удара по экономике, они усугубляют трудности, включая рост инфляции.

Путин неоднократно подчеркивал, что рост населения — приоритет для России, особенно на фоне многолетнего снижения рождаемости. Однако отсутствие притока молодых кадров и замена уходящих на пенсию сотрудников могут стать долгосрочной экономической угрозой, выходящей за рамки текущего конфликта с Украиной.

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