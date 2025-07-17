NYT: Глава Nvidia убедил Трампа разрешить продажу ИИ-чипов Китаю

NYT: Глава Nvidia убедил Трампа разрешить продажу ИИ-чипов Китаю1
- 17.07.2025, 16:25
У Дженсена Хуанга был инсайдер в Белом доме.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг сумел убедить администрацию президента США Дональда Трампа изменить позицию по запрету продажи чипов искусственного интеллекта Китаю. Это стало результатом месяцев активных переговоров, в том числе личной встречи с Трампом в Овальном кабинете, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
В апреле администрация запретила продажи специально разработанного для Китая чипа H20, опасаясь его военного применения. Однако Хуанг объяснил Трампу, что ограничение ослабляет позиции США и открывает рынок для китайских конкурентов. Он настаивал, что американские технологии должны стать мировым стандартом.
Решающую роль сыграл Дэвид Сакс — бывший инвестор из Кремниевой долины и советник Белого дома по вопросам ИИ. Он поддержал позицию Хуанга и помог ослабить ограничения, введенные при Байдене. В мае Сакс и Хуанг добились крупной сделки по поставкам чипов в ОАЭ, после чего начались усилия по возвращению на китайский рынок.
Хуанг неоднократно заявлял, что экспортный контроль США не сдерживает Китай, а лишь стимулирует развитие местных альтернатив. По словам чиновников, разрешение на продажу менее мощных чипов в Китай стало частью торговых переговоров, в рамках которых Пекин согласился поставлять США редкоземельные магниты.
После встречи с Трампом и позитивного сигнала из Белого дома, Хуанг отправился в Пекин с заявлением: Nvidia снова работает с Китаем. Возвращение на этот рынок укрепило позиции компании, стоимость которой превысила $4 трлн, а самого Хуанга сделало шестым в мире по богатству.