NYT: Глава Nvidia убедил Трампа разрешить продажу ИИ-чипов Китаю 1 17.07.2025, 16:25

У Дженсена Хуанга был инсайдер в Белом доме.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг сумел убедить администрацию президента США Дональда Трампа изменить позицию по запрету продажи чипов искусственного интеллекта Китаю. Это стало результатом месяцев активных переговоров, в том числе личной встречи с Трампом в Овальном кабинете, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

В апреле администрация запретила продажи специально разработанного для Китая чипа H20, опасаясь его военного применения. Однако Хуанг объяснил Трампу, что ограничение ослабляет позиции США и открывает рынок для китайских конкурентов. Он настаивал, что американские технологии должны стать мировым стандартом.

Решающую роль сыграл Дэвид Сакс — бывший инвестор из Кремниевой долины и советник Белого дома по вопросам ИИ. Он поддержал позицию Хуанга и помог ослабить ограничения, введенные при Байдене. В мае Сакс и Хуанг добились крупной сделки по поставкам чипов в ОАЭ, после чего начались усилия по возвращению на китайский рынок.

Хуанг неоднократно заявлял, что экспортный контроль США не сдерживает Китай, а лишь стимулирует развитие местных альтернатив. По словам чиновников, разрешение на продажу менее мощных чипов в Китай стало частью торговых переговоров, в рамках которых Пекин согласился поставлять США редкоземельные магниты.

После встречи с Трампом и позитивного сигнала из Белого дома, Хуанг отправился в Пекин с заявлением: Nvidia снова работает с Китаем. Возвращение на этот рынок укрепило позиции компании, стоимость которой превысила $4 трлн, а самого Хуанга сделало шестым в мире по богатству.

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