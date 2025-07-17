В Великобритании родились восемь здоровых детей с ДНК от трех человек
- 17.07.2025, 16:46
Метод был разработан для предотвращения передачи опасных митохондриальных заболеваний.
В Великобритании на свет появились восемь здоровых младенцев после уникальной процедуры ЭКО с использованием ДНК от трех человек. Метод был разработан для предотвращения передачи опасных митохондриальных заболеваний от матери к ребенку, пишет The Guardian.
У женщин — участниц процедуры были обнаружены мутации в митохондриях — структурах клеток, отвечающих за выработку энергии. Такие мутации могут вызывать тяжелые болезни у детей, включая поражения мозга, сердца и мышц.
Процедура митохондриального донорства (MDT) предполагает перенос ядра из оплодотворенной яйцеклетки матери в донорскую яйцеклетку с удаленным ядром, но здоровыми митохондриями. В результате у ребенка остаются хромосомы от родителей, но митохондриальная ДНК — от донора.
Из 22 женщин, прошедших MDT, восемь смогли выносить беременность. Все родившиеся дети не проявляют признаков митохондриальных заболеваний. Наблюдение за их здоровьем продолжается: большинство младше года, двое в возрасте 1−2 лет, один ребенок старше.
Ученые из Университета Ньюкасла, разработавшие метод, выразили удовлетворение результатами. Несмотря на небольшие медицинские осложнения у трех детей, все они были успешно устранены и не связаны с самим методом.