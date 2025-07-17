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Медведев угрожает превентивными ударами по странам НАТО

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  • 17.07.2025, 17:47
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Медведев угрожает превентивными ударами по странам НАТО

Ранее зампред Совета безопасности РФ пригрозил Третьей мировой войной Западу.

России не нужно ждать атак со стороны НАТО, а бить первой, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. Он отметил, что «в крови» у Запада «до сих пор „бродит“ не только вероломство, но и больное представление о собственном превосходстве». «Нам надо вести себя соответственно. Отвечать по полной программе. А понадобится — и наносить превентивные удары», — сказал Медведев.

По его мнению, «для западных элит независимая, сильная Россия всегда была исторической аномалией» и «опровержением их „цивилизационного превосходства“», поэтому они «раз за разом пытаются „отыграться“ и отомстить». «И происходящее сегодня — прокси-война, а по сути — война полноценная (пуски западных ракет, информация со спутников и прочее), санкционные пакеты, громкие заявления о милитаризации Европы — очередная попытка разрушить ненавидимую Западом „историческую аномалию“», — отметил Медведев.

Он также заявил, что «терпимость» Запада к преступникам нацистской Германии после окончания Второй мировой войны привела к ситуации, которая сейчас сложилась в Украине, странах Балтии и Польше. По словам Медведева, Россия, начав войну с целью «демилитаризации и «денацификации» Украины, дала Киеву «шанс перестать быть пешкой» в чужих «кровавых геополитических игрищах».

Ранее Медведев пригрозил Третьей мировой войной Западу за попытки «изолировать» Россию на международной арене, а также лично президенту США Дональду Трампу, который начал критиковать Владимира Путина из-за его нежелания прекращать огонь в Украине. Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог назвал эти намеки «неудачными, безрассудными» и несовместимыми со статусом мировой державы.

Медведев вновь начал пугать Запад «мировой войной» и уничтожением человечества после возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом 16 мая. До этого он посоветовал лидерам Франции, Германии, Великобритании и Польши «засунуть в пангендерные задницы» свои мирные инициативы по Украине.

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