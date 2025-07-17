NSJ: России грозит банковский кризис

NSJ: России грозит банковский кризис1
- 17.07.2025, 18:13
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Он может наступить в течение года.
Спустя почти 45 месяцев войны в Украине российская экономика балансирует на грани рецессии. По оценкам аналитиков, при сохранении текущих тенденций страну может ожидать системный банковский кризис в течение года, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Ключевые проблемами — это резкое снижение доходов от экспорта нефти и газа, дефицит бюджета, рекордно высокая ключевая ставка в 20% и рост «безнадежных» долгов в корпоративном секторе. По данным Bloomberg, российские банки опасаются волны банкротств из-за невозможности компаний обслуживать кредиты.
Для финансирования военных расходов власти изъяли активы на сумму около $50 млрд, включая конфискацию собственности западных компаний. Эта стратегия «крепости Россия» подкосила гражданский сектор, чья активность фактически остановилась. По данным The Economist, рост экономики России в 2024 году стремится к нулю.
На Петербургском международном экономическом форуме министр экономического развития Максим Решетников признал: «Мы на грани рецессии». Глава Центробанка Эльвира Набиуллина добавила, что «ресурсы для роста исчерпаны».
Резкое падение цен на российскую нефть Urals ниже $50 за баррель нанесло дополнительный удар по бюджету. Инфляция и высокая ставка лишают бизнес возможности развиваться, а инвестиционный климат остается крайне неблагоприятным.
Несмотря на устойчивость в начале конфликта, эксперты предупреждают: без изменений в политике и урегулирования конфликта с Украиной Россия рискует столкнуться с затяжным экономическим кризисом.