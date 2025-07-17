закрыть
17 июля 2025, четверг, 21:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Belavia запускает прямые рейсы на остров Хайнань

3
  • 17.07.2025, 19:21
  • 2,396
Belavia запускает прямые рейсы на остров Хайнань

Рейсы будут выполняться один раз в неделю.

Авиакомпания Belavia открывает прямые рейсы до китайского острова Хайнань. Самолеты будут летать в город Санья уже с 8 октября. Об этом сообщают в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по средам на воздушном судне Airbus A330-200.

Вылет из Минска запланирован на 04:40, а прибытие самолета в Санью – на 20:00.

Обратный рейс из Саньи будет вылетать в 22:00, а в Минске он окажется в 04:20 следующего дня.

Время для всех аэропортов указано местное.

Цена билетов в одну сторону начинается от Br1325. Туда-обратно цена составит Br2162.

Приобрести их уже можно на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль
Америка возвращается в игру
Америка возвращается в игру Петр Олещук