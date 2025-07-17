Belavia запускает прямые рейсы на остров Хайнань 3 17.07.2025, 19:21

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Рейсы будут выполняться один раз в неделю.

Авиакомпания Belavia открывает прямые рейсы до китайского острова Хайнань. Самолеты будут летать в город Санья уже с 8 октября. Об этом сообщают в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по средам на воздушном судне Airbus A330-200.

Вылет из Минска запланирован на 04:40, а прибытие самолета в Санью – на 20:00.

Обратный рейс из Саньи будет вылетать в 22:00, а в Минске он окажется в 04:20 следующего дня.

Время для всех аэропортов указано местное.

Цена билетов в одну сторону начинается от Br1325. Туда-обратно цена составит Br2162.

Приобрести их уже можно на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

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