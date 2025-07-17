Belavia запускает прямые рейсы на остров Хайнань

Belavia запускает прямые рейсы на остров Хайнань3
- 17.07.2025, 19:21
- 2,396
Рейсы будут выполняться один раз в неделю.
Авиакомпания Belavia открывает прямые рейсы до китайского острова Хайнань. Самолеты будут летать в город Санья уже с 8 октября. Об этом сообщают в пресс-службе авиаперевозчика.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю по средам на воздушном судне Airbus A330-200.
Вылет из Минска запланирован на 04:40, а прибытие самолета в Санью – на 20:00.
Обратный рейс из Саньи будет вылетать в 22:00, а в Минске он окажется в 04:20 следующего дня.
Время для всех аэропортов указано местное.
Цена билетов в одну сторону начинается от Br1325. Туда-обратно цена составит Br2162.
Приобрести их уже можно на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.