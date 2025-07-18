Фицо: Словакия поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России 1 18.07.2025, 4:02

Ранее Братислава блокировала принятие этого пакета.

Словакия 18 июля поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении в Facebook.

Ранее Братислава блокировала принятие этого пакета, возражая против предложения Еврокомиссии полностью запретить импорт российского газа с 2028 года.

Фицо рассказал, что договорился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии в связи с ценами на газ. «На данном этапе уже было бы контрпродуктивно продолжать завтра блокировать 18-й пакет санкций. На данный момент все варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции по блокированию уже угрожает нашим интересам», — сказал он (цитата по SME).

Ранее Фицо допускал, что Словакия не будет блокировать санкционный пакет, если получит гарантии от ЕК и партнеров по ЕС, что страна не пострадает от прекращения поставок российского газа. В частности, обсуждались ограничения размера транзитных сборов, которые Словакии придется платить за транспортировку альтернативных поставок газа.

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