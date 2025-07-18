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Под Краматорском ВСУ взорвали оккупантов в трубе

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  • 18.07.2025, 8:44
  • 4,120
Под Краматорском ВСУ взорвали оккупантов в трубе

Из-за тактики россиян в Донецке нет воды.

Оккупанты продолжают прятаться в трубах канал «Северский Донец - Донбасс» под Краматорском даже после неоднократных случаев уничтожения подразделений, выбравших данный объект в качестве укрытия или переправы.

16 июля БПЛА 5-й Отдельной штурмовой Киевской бригады настигли и уничтожили группу российских военных. Видео не менее четырех ударов по укрытиям вражеских подразделений опубликовали в Telegram-канале 5-й ОШБр.

«Не прячьтесь, все равно найдем», - подчеркнули в бригаде.

Ситуацию 17 июля прокомментировал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он напомнил, что именно по указанному трубопроводу вода поставлялась в оккупированные Донецк и пригород.

«Это к вопросу о том, почему в Донецке нет воды. Пропаганда врет, а на самом деле, именно российская армия разрушила водогон. В трубах теперь прячется российское «пушечное мясо», - написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

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