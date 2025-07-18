Под Краматорском ВСУ взорвали оккупантов в трубе

Под Краматорском ВСУ взорвали оккупантов в трубе4
- 18.07.2025, 8:44
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Из-за тактики россиян в Донецке нет воды.
Оккупанты продолжают прятаться в трубах канал «Северский Донец - Донбасс» под Краматорском даже после неоднократных случаев уничтожения подразделений, выбравших данный объект в качестве укрытия или переправы.
16 июля БПЛА 5-й Отдельной штурмовой Киевской бригады настигли и уничтожили группу российских военных. Видео не менее четырех ударов по укрытиям вражеских подразделений опубликовали в Telegram-канале 5-й ОШБр.
❗️🇺🇦Ukrainian soldiers from the 5th Assault Brigade attack 🇷🇺Russian soldiers hiding in pipes and dugouts pic.twitter.com/QnIS88rdXp— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) July 16, 2025
«Не прячьтесь, все равно найдем», - подчеркнули в бригаде.
Ситуацию 17 июля прокомментировал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он напомнил, что именно по указанному трубопроводу вода поставлялась в оккупированные Донецк и пригород.
«Это к вопросу о том, почему в Донецке нет воды. Пропаганда врет, а на самом деле, именно российская армия разрушила водогон. В трубах теперь прячется российское «пушечное мясо», - написал Андрющенко в своем Telegram-канале.