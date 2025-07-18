Под Краматорском ВСУ взорвали оккупантов в трубе 4 18.07.2025, 8:44

4,120

Из-за тактики россиян в Донецке нет воды.

Оккупанты продолжают прятаться в трубах канал «Северский Донец - Донбасс» под Краматорском даже после неоднократных случаев уничтожения подразделений, выбравших данный объект в качестве укрытия или переправы.

16 июля БПЛА 5-й Отдельной штурмовой Киевской бригады настигли и уничтожили группу российских военных. Видео не менее четырех ударов по укрытиям вражеских подразделений опубликовали в Telegram-канале 5-й ОШБр.

❗️🇺🇦Ukrainian soldiers from the 5th Assault Brigade attack 🇷🇺Russian soldiers hiding in pipes and dugouts pic.twitter.com/QnIS88rdXp — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) July 16, 2025

«Не прячьтесь, все равно найдем», - подчеркнули в бригаде.

Ситуацию 17 июля прокомментировал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он напомнил, что именно по указанному трубопроводу вода поставлялась в оккупированные Донецк и пригород.

«Это к вопросу о том, почему в Донецке нет воды. Пропаганда врет, а на самом деле, именно российская армия разрушила водогон. В трубах теперь прячется российское «пушечное мясо», - написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com