Достанет до Москвы: Германия и Британия создадут «супер-Taurus» 3 18.07.2025, 9:30

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иллюстативное фото AFP

Появилась первая информация о ракете.

Германия и Великобритания, подписавшие 17 июля стратегический договор, предусматривающий, в частности, взаимопомощь в деле защиты друг друга, договорились о начале работы над ракетой дальнего действия нового поколения «супер-Taurus».

Москва под прицелом

Как сообщает The Telegraph , такая ракета должна быть разработана в течение ближайших 10 лет. Пока что подробностей о новом вооружении мало, однако известно, что дальность ракеты должна составить 2000 км. Таким образом, «супер-Taurus» сможет достать из Берлина до Москвы (от немецкой столицы до столицы РФ по прямой составляет 1663 км).

Новая ракета станет развитием существующей немецкой системы Taurus, дальность которой составляет порядка 500 км. Германия располагает около 600 такими боеприпасами, и они считаются одними из самых мощных в арсенале страны.

Ракеты Taurus регулярно становились предметом общественных и политических дискуссий в связи с отказом немецкого правительства передавать это вооружение Украине. Укрепление связей союзников Подписанное соглашение между Берлином и Лондоном предусматривает взаимную поддержку в сфере обороны и координацию военных поставок.

Журналисты называют это соглашение самым масштабным между двумя странами со времен окончания Второй мировой войны. Договор также является частью формирующегося «треугольного альянса» между Великобританией, Германией и Францией – инициативы, направленной на укрепление безопасности Европы на фоне продолжающейся угрозы со стороны России.

Несмотря на то, что обе страны уже связаны обязательствами по Статье 5 Устава НАТО, новое соглашение призвано усилить двустороннее сотрудничество в оборонной сфере.

Германия – ключевая военная держава Европы

«Проект «супер-Taurus» между Великобританией и Германией, который официально еще не подтвержден, является частью более широких усилий Мерца по превращению Германии в ключевую военную державу Европы», – отмечает издание.

В мае лидер ХДС провел исторические реформы, открывшие возможность для неограниченного финансирования обороны в Германии.

Мерц также создал специальный инфраструктурный фонд на сумму 500 млрд евро (430 млрд фунтов стерлингов) для ремонта изношенной дорожной и железнодорожной сети страны – инфраструктуры, необходимой для переброски танков и войск на восточный фланг НАТО в случае войны с Россией.

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