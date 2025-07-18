ЕС одобрил очень жесткий пакет санкций против России
- 18.07.2025, 10:30
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Словакия сняла свое вето.
Европейский союз утвердил 18-й пакет санкций против России в ответ на продолжающуюся агрессию в Украине, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
Новые меры включают пересмотр механизма ценового потолка на российскую нефть, ограничения для банков и запрет на использование газопроводов «Северный поток».
После того как Словакия сняла свое вето, страны ЕС согласовали санкции, которые официально утвердят на встрече министров в Брюсселе. Под действие ограничений попадут около 20 российских банков, которые будут отключены от системы SWIFT.
Ценовой потолок на нефть, ранее установленный на уровне $60 за баррель, теперь будет рассчитываться динамически — на $15 ниже рыночной цены. Стартовое значение будет в диапазоне $45–50 с автоматическим пересмотром не менее двух раз в год.
Санкции также затронут более 400 судов из «теневого флота» российских нефтяных танкеров, а также организации и трейдеров, работающих с ними. В список ограничений добавлены новые товары двойного назначения, используемые в российской военной промышленности.
Кроме того, меры затронут зарубежные компании, включая структуры в Китае и других странах, которые помогают России обходить экспортные и энергетические ограничения.
Ранее пакет был заблокирован Словакией, но премьер-министр Роберт Фицо согласился снять вето после получения гарантий от Еврокомиссии относительно постепенного отказа от российских энергоносителей.